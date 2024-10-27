Омичка потеряла 150 тыс рублей.

В Омске в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Там пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. И применил классическую «разводку»: убедил, что для сохранности сбережений необходимо перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Что омичка и сделала, вмиг лишившись 150 тысяч рублей.

Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

УМВД России по Омской области напоминает: мошенники могут представляться работниками самых разных учреждений и организаций, чтобы выманить ваши деньги. Как только в трубке вы слышите: ваши персональные данные в опасности, сообщите код из сообщения, переведите деньги на безопасный счет – это мошенники!