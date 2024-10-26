Управляющие компании должны ответственно и максимально оперативно реагировать на обращения жителей, связанные с теплоснабжением.

На субботнем оперативном совещании в правительстве Омской области подробно разбирался ход отопительного сезона в регионе. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители прокуратуры и Ростехнадзора, признала готовыми к отопительному сезону 18 муниципалитетов области, еще в 21 работа продолжается.

Губернатор Виталий Хоценко поручил максимально оперативно реагировать на обращения жителей, связанные с теплоснабжением квартир и домов омичей.

– Обращаю внимание руководителя Госжилинспеции Александра Киреева, что управляющие компании должны очень ответственно относиться и максимально оперативно реагировать на обращения, поступающие от жителей и связанные в первую очередь с теплоснабжением жилья, – заявил глава региона.

Особого внимания к этой работе Хоценко потребовал от мэра Омска Сергея Шелеста и руководителя ТГК-11 Олега Хилько. Он также поручил министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко контролировать обеспечение районов необходимыми запасами топлива.