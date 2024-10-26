Вновь назначенный чиновник ранее возглавлял компании, готовящиеся строить Северный обход и платный мост через Омь.

Новым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области назначен Андрей Хафизов. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Виталием Хоценко. С Хафизовым подписан контракт на 1 год.

Управленец ранее возглавлял ООО «ИнфраГЧП-А», выбранное концессионером для строительства Северного обхода Омска. Сейчас в компании другой директор, а сама она недавно перерегистрировалась в Санкт-Петербург. Кроме того, Андрей Хафизов руководил ООО «ИФР-Омь». Эта фирма намеревается строить платный мост через Омь.

Судя по предыдущему опыту, в Минтрансе Хафизов будет отвечать за инфраструктурные объекты. Его коллегами станут Дмитрий Пестряков (первый замминистра) и Игорь Кожухов (заместитель). Руководителя у министерства транспорта нет больше года, ведомство курирует его бывший глава Динар Курманов, ныне занимающий пост зампредседателя правительства Омской области.