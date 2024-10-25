Подсудимого приговорили почти к 10 годам лишения свободы.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего египтянина Або Элелаа Мохамеда Эльсаеда. Его признали виновным в том, что он пытался нанять киллера для своей жены.

Суд установил, что мужчина конфликтовал с супругой из-за своей ревности и развода, а также не хотел делить имущество (квартиру, две машины и гараж) и разлучаться с дочерью. Поэтому решил организовать убийство жены.

Для этого Мохамед обратился к своему знакомому и предложил ему деньги за поиск киллера. Однако знакомый не захотел участвовать в подобном и обратился в полицию.

После чего полицейский под видом киллера встретился с подсудимым. Египтянин заявил, что готов заплатить за убийство жены 700 тыс. рублей, а позже попросил за 1,5 млн рублей убить мать его знакомого, чье имущество он хотел присвоить.

В феврале 2023 года полицейские инсценировали убийство многодетной омички, а самого мужчину задержали в момент передачи денег (3 тыс. евро) киллеру, который показал постановочные фото в качестве доказательств.

Подсудимый не признал свою вину, он утверждал, что хотел всех разыграть. Суд приговорил Мохамеда к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также суд обязал мужчину выплатить бывшей жене и знакомой, которых он хотел убить, по 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно в качестве компенсации морального вреда.