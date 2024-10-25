Планируется, что центр города и Левобережье будут связаны через Ленинградский мост.

Омская мэрия собирается организовать движение троллейбусов на Левобережье, сообщает Ом1. Городская администрация поставила задачу подрядчику ООО «СтройТраст» (занимается реконструкцией бульвара Архитекторов) открыть движение на трех участках к середине ноября.

Речь идет о перекрестках с улицей Ватутина и Крупской, а также на отрезке от улицы 70 лет Октября до проспекта Комарова. Открытие последнего участка позволит связать Левый берег с центром города через Ленинградский мост.

Планировалось, что работы на бульваре Архитекторов завершатся к 5 декабря. Но в процессе реконструкции подрядчику пришлось переустраивать дополнительные инженерные сети, которые не учли в первоначальном проекте. Из-за этого объем работ вырос. Чтобы скомпенсировать этот рост, мэрия заключит с подрядчиком допсоглашение.