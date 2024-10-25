В течение сегодняшнего дня выпадет до 5 миллиметров осадков. Зато снова будет тепло.

Начавшийся утром дождь будет идти в Омске на протяжении всего сегодняшнего дня, сообщают популярные метеосайты. По данным Gismeteo, дожди различной интенсивности ожидаются до 15 часов, за это время выпадет до 5 миллиметров осадков. Сервис «Яндекс Погода» сообщает о небольшом дожде утром, днем и в вечернее время.

При этом в городе по-прежнему будет стоять теплая погода. Дневная температура воздуха составит до +8 градусов. Ожидается ветер западного направления скоростью до 8 м/с, атмосферное давление 741–745 мм рт. ст., влажность воздуха до 80 %.

Теплая и дождливая погода сохранится в Омске и в предстоящие выходные.