Стало известно, как будут распределяться средства регионального бюджета.

Проект бюджета Омской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов готов к внесению в региональный парламент. Основные характеристики областного бюджета на следующий год учитывают условия соглашений с Минфином РФ.

Доходная часть регионального бюджета в 2025 году составляет 137,6 млрд рублей. Из общего объема доходов 115,7 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы, а также 21,9 млрд – безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Отметим, что пока основной объем поддержки для регионов не распределили из вышестоящего бюджета. Распределение ожидается в ноябре.

Что касается расходов, то они составляют 138,1 млрд рублей. В эту сумму входит инфраструктурный кредит в размере 0,55 млрд рублей. Основные средства направлены на исполнение обязательных социальных обязательств: зарплаты бюджетникам, меры соцподдержки населения, медикаменты, питание, оплату коммунальных услуг.