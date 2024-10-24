Омск-Информ
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·Общество

Уже скоро рабочие займутся монтажом самого центра.

Сегодня, 24 октября, первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова сообщила в своем телеграм-канале, что у ФОКа на улице Конева продолжается возведение фиджитал-центра. Объект строят по федеральной программе «Бизнес-спринт».

Сейчас рабочие заливают бетон на двух открытых площадках, которые предусмотрены под стритбол и форкаут. На последней уже устанавливают тренажеры. Также уже залили фундаментную плиту основного здания. Скоро начнутся работы по монтажу центра.

·Общество

Уже скоро рабочие займутся монтажом самого центра.

Сегодня, 24 октября, первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова сообщила в своем телеграм-канале, что у ФОКа на улице Конева продолжается возведение фиджитал-центра. Объект строят по федеральной программе «Бизнес-спринт».

Сейчас рабочие заливают бетон на двух открытых площадках, которые предусмотрены под стритбол и форкаут. На последней уже устанавливают тренажеры. Также уже залили фундаментную плиту основного здания. Скоро начнутся работы по монтажу центра.