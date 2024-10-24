Свидетели убийства сообщили о случившемся в полицию.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после того, как накануне, 23 октября, в квартире дома на 2-й Транспортной нашли тело 28-летнего мужчины. У погибшего обнаружили колото-резаные раны в области груди и шеи.

Следователи выяснили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 27-летний знакомый погибшего. Подозреваемого задержали, его собираются отравить в СИЗО.

По версии следствия, вечером 23 октября мужчины вместе выпивали в компании еще двух мужчин. После застолья между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора, во время которой злоумышленник напал на знакомого с ножом.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Свидетели сообщили о произошедшем в полицию. Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Проводятся допросы и другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.