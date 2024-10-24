Подсудимый заявил, что психиатр дочери посоветовал радикальную меру.

Сегодня, 24 октября, в Омске состоялось очередное заседание суда по делу египтянина Або Элелаа Мохамеда Эльсаеда. Он обвиняется в попытке нанять киллера для своей жены. Следователи считают, что причина такого поступка кроется в нежелании делить деньги и общую маленькую дочь.

Ранее Мохамед заявлял суду, что хотел разыграть супругу, чтобы она дала ему развод. Во время нового заседания появились новые детали, сообщает Ом1. Выяснилось, что мужчина не признает свою вину. Он заявил, что является владельцем крупного международного бизнеса, а фруктами в омском ларьке торговал для души.

По словам Мохамеда, его супруга и ее новый кавалер проворачивали мутные схемы. Якобы у египтянина даже был компромат, но его забрали. А сам подсудимый являлся владельцем большого состояния, которое сейчас пропало. Мужчина подозревает в краже денег нового мужчину жены.

Далее подсудимый заявил, что не хотел смерти жены. Якобы он хотел, чтобы ему с помощью фотошопа нарисовали умершую супругу.

– Мне это посоветовал психотерапевт дочери. Алину (имя изменено – РИА «Омск-информ») в семье обижали. Ей снились кошмары, как мать и сестры ее режут. Вот психотерапевт мне посоветовал показать ей фото убитой матери в могиле, чтобы она успокоилась, – сказал Мохамед.

Также подсудимый рассказал, что долгое время неизвестные вымогали из него деньги. По его словам, злоумышленники пытались выломать ночью дверь в квартиру. Якобы неизвестные продолжают требовать деньги, угрожая изнасиловать его ребенка.