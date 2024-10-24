Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за кого произошла массовая авария, полицейские не знают. На трассе организовано реверсивное движение.

Сегодня около 13 часов на 568-м км федеральной трассы Тюмень – Омск произошла авария с участием сразу девяти транспортных средств: 7 большегрузов и 2 легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека – мужчина и женщина, ехавшие в легковушках, а также водитель фуры. Судя по тому, что их личности устанавливаются, пострадавшие находятся без сознания.

– В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.

Кто именно стал виновником аварии, правоохранители еще не знают.

·Происшествия

Из-за кого произошла массовая авария, полицейские не знают. На трассе организовано реверсивное движение.

Сегодня около 13 часов на 568-м км федеральной трассы Тюмень – Омск произошла авария с участием сразу девяти транспортных средств: 7 большегрузов и 2 легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека – мужчина и женщина, ехавшие в легковушках, а также водитель фуры. Судя по тому, что их личности устанавливаются, пострадавшие находятся без сознания.

– В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.

Кто именно стал виновником аварии, правоохранители еще не знают.