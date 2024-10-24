Омск-Информ
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·Общество

Многоэтажка стала частью ЖК «Молния».

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении строительства многоэтажного дома на месте снесенной Биофабрики. Возведение объекта выполнило одно из подразделений группы компаний Олега Золотова, ООО Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».

Высотка является частью ЖК «Молния». В ней 11 этажей, в том числе технический. Многоэтажка состоит из 160 квартир: 122 однокомнатных площадью около 37 «квадратов» каждая и 38 двухкомнатных площадью от 54 до 70 квадратных метра.

·Общество

Многоэтажка стала частью ЖК «Молния».

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении строительства многоэтажного дома на месте снесенной Биофабрики. Возведение объекта выполнило одно из подразделений группы компаний Олега Золотова, ООО Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».

Высотка является частью ЖК «Молния». В ней 11 этажей, в том числе технический. Многоэтажка состоит из 160 квартир: 122 однокомнатных площадью около 37 «квадратов» каждая и 38 двухкомнатных площадью от 54 до 70 квадратных метра.