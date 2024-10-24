Владельцу торговой точки теперь необходимо специальное разрешение для торговли спиртными напитками.

Сегодня, 24 октября, на заседании Заксобрания Омской области депутаты приняли изменения в закон «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области». Речь идет о торговле алкоголем в летних кафе.

Эта норма нужна для приведения в соответствие с Федеральным законодательством, принятым в мае этого года, в котором определены требования к летним заведениям общепита, продающим спиртные напитки.

Согласно документу, летнее кафе должно располагаться на прилегающей территории или примыкать к действующему объекту общественного питания. Кроме того, заведение должно располагать залом обслуживания посетителей и контрольно-кассовой техникой, отпуск алкоголя потребителю производится во вскрытой таре. Каждая торговая точка, где гостям предлагают спиртные напитки, должна иметь документ о соответствии требованиям к размещению и обустройству таких объектов, определяемым на региональном уровне. Эти коррективы касаются продажи слабоалкогольных и крепких спиртных напитков. Соответствующий документ необходимо получать в Минэкономразвития области.