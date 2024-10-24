Омская прокуратура ходатайствует, чтобы приговорить 33-летнего местного жителя к 9 годам колонии за причинение гостю на свадьбе телесных повреждений, закончившихся его смертью.

В Омске начались прения по уголовному делу в отношении омича, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии стороны обвинения, вечером 19 мая нынешнего года новобрачный в одном из ресторанов Омска нанес одному из своих гостей два удара рукой в область живота и спины. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя три дня в реанимации. Вину мужчина признал частично.

Сам жених утверждает, что конфликт возник вследствие бестактного поведения гостя на свадебном торжестве. Злоупотребив алкоголем, он стал ругаться с гостями, бросаться в них закусками и пытался повредить имущество ресторана.

Новобрачный выводил гостя из помещения, чтобы отправить домой, и во время сопровождения нанес телесные повреждения. В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

На следующем судебном заседании в Куйбышевском суде Омска подсудимому будет предоставлено последнее слово.