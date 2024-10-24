Блок социальных вопросов, направленных в том числе на помощь семьям с детьми, рассмотрели депутаты Законодательного собрания Омской области.

Меры по усилению мер поддержки многодетных семей были рассмотрены на состоявшемся 24 октября пленарном заседании регионального парламента. Один из законопроектов, предполагающих внесение изменений в статью 40 «Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» представил председатель комитета Заксобрания по социальной политике Игорь Попов. Он сообщил, что представленный документ – совместная разработка членов профильного парламентского комитета и представителей областной прокуратуры.

– Законопроектом предлагается убрать ограничения, связанные с положением, согласно которому лицами, входящими в состав многодетной семьи, признаются только люди, проживающие в Омской области. Мы предлагаем учитывать в составе многодетной семьи несовершеннолетних и совершеннолетних детей, проживающих в другом регионе или отдельно от родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, в связи с обучением в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования. Кроме того, согласно проекту закона в случае ограничения родительских прав в отношении одного из трех несовершеннолетних детей предоставление мер социальной поддержки в отношении несовершеннолетних детей в данной семье, признанной многодетной, не прекращается, – пояснил суть документа депутат Попов.

Он напомнил, что в пакет региональных мер поддержки входит, в частности, внеочередное выделение путевок для прохождения санаторно-курортного лечения, предоставление скидок при оплате коммунальных услуг (50 % оплачивает региональный бюджет), выплаты для участия в программе догазификации, льготный проезд в городском и внутрирегиональном пассажирском транспорте. Кроме того, областное законодательство предусматривает бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Представленный Игорем Поповым законопроект депутаты приняли к рассмотрению. В связке с этой инициативой находится еще одно предложение по расширению и совершенствованию мер поддержки многодетных семей, которое обсудили парламентарии. Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская представила законопроект, предусматривающий увеличение размера единовременной денежной выплаты гражданам, награжденным государственными наградами Омской области – медалью «Материнская слава» и медалью «Отцовская доблесть» с 10 тыс. до 25 тыс. рублей.

– Ежегодно в Омской области медалями награждаются 50 граждан – многодетных родителей. На предоставление выплат в размере 10 тыс. рублей из областного бюджета выделяется 500 тыс. рублей. Индексация размера выплаты с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. была произведена в 2018 году, и в последующие годы размер выплаты не индексировался. Увеличение размера выплаты до 25 тыс. рублей будет производиться в рамках общего объема бюджетных ассигнований, – пояснила министр.

Предложение по увеличению выплат многодетным родителям, награжденным медалями, было одобрено депутатами. Как заявил председатель регионального парламента Александр Артемов, курс на повышение на территории Омской области социальной значимости заслуг многодетных родителей и укрепление института семьи остается одним из главных приоритетов работы законодателей.

– Среди почти 50 рассмотренных вопросов повестки дня социальной проблематике было уделено особое внимание. Окончательно, во втором чтении, мы приняли законопроект, который разрешает практически всем лечебным учреждениям на селе реализовывать лекарственные препараты, что снимет проблему дефицита и выровняет стоимость медикаментов в городе и в сельской местности. Также депутаты согласились с увеличением выплат многодетным родителям, награжденным медалями, и приняли к рассмотрению законопроект по расширению категории лиц, которые могут быть признаны входящими в состав многодетной семьи. В будущем работа по расширению мер соцподдержки будет продолжена, – подвел краткие итоги пленарного заседания Законодательного собрания Александр Артемов.

Следующее заседание регионального парламента состоится уже в ноябре.