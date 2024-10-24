В элитном микрорайоне Старгород продается дом площадью более 700 квадратных метров.

На сайте объявлений «Авито» выставлен на продажу коттедж стоимостью 89 миллионов рублей, но при такой цене дому еще требуется ремонт. Площадь здания составляет 726,2 кв. м, а площадь участка – 14 соток. Как уточняет представитель продавца, в кирпичном доме 2012 года постройки ремонт доведен до уровня финишной чистовой отделки.

Также установлен металлический каркас лестницы и наливные полы. Имеется гараж на два авто. Все коммуникации проведены и функционируют. В подвале дома предполагается установка зон отдыха: сауны, бассейна, хамама.

Несмотря на немалую цену, один квадратный метр этого дома обойдется в 122 тыс. рублей. Что на 30 % меньше стоимости квадратного метра новой элитной квартиры, которая стоит, по данным Росстата, 160 тыс. рублей. И на 20 % больше, чем в новой типовой квартире среднего класса, стоимость которой составляет 101 тыс. рублей.