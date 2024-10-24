В ближайшие часы на регион обрушатся дождь с мокрым снегом.

Омские синоптики сообщили о резком изменении погоды. В регионе ожидаются дождь и мокрый снег. В Госавтоинспекции предупредили о правилах дорожного движения в таких погодных условиях.

Специалисты призывают водителей соблюдать про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен. Тогда как пешеходам, прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться в том, что их пропускают.