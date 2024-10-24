Водитель собрал около ста нарушений, в основном это было превышение скорости. Теперь придется заплатить 70 тысяч.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Ленинском округе Омска 29-летнего водителя «кадиллака», который специально не ставил на учет машину и практически ежедневно нарушал ПДД. Прежний хозяин иномарки прекратил регистрацию автомобиля еще 8 месяцев назад, а новый не оформлял его на себя. За это время мужчина успел 95 раз нарушить правила, в основном превышая скоростной режим.

– Благодаря автоматизированной информационно-поисковой системе «Паутина» автомобиль был остановлен в Ленинском округе. В отношении водителя вынесены 95 постановлений за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 69 600 рублей, – сообщили в полиции.

Теперь владельцу «кадиллака» придется зарегистрировать свой автомобиль и оплатить штрафы. Иначе их сумма вырастет в два раза.