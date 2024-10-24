Омск-Информ
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·Общество

По прогнозам синоптиков, город и область накроет дождями.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на четверг, 24 октября. Синоптики обещают резкие изменения. В частности, погожие деньки сменят дожди.

При этом ночью столбик термометра упадет до -1…+4 градуса, днем до +5…+10 градусов.

В пятницу, 25 октября, небольшое потепление и кратковременные дожди.

1920
·Общество

По прогнозам синоптиков, город и область накроет дождями.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на четверг, 24 октября. Синоптики обещают резкие изменения. В частности, погожие деньки сменят дожди.

При этом ночью столбик термометра упадет до -1…+4 градуса, днем до +5…+10 градусов.

В пятницу, 25 октября, небольшое потепление и кратковременные дожди.

1920