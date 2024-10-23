Омск-Информ
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·Спорт

Инсайдеры сообщают, что руководство клуба ведет переговоры.

Сегодня, 23 октября, телеграм-канал «Тансферы КХЛ Хоккей» сообщил, что омский «Авангард» ведет переговоры с центральным нападающим Николаем Прохоркиным. В прошлом сезоне хоккеист уже играл за омскую команду, а потом ее покинул.

Прохоркин предполагал, что останется в «Авангарде», но руководство клуба передумало. По словам хоккейного агента Шуми Бабаева, он оказался в недоумении, почему контракт с нападающим не продлили.

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·Спорт

Инсайдеры сообщают, что руководство клуба ведет переговоры.

Сегодня, 23 октября, телеграм-канал «Тансферы КХЛ Хоккей» сообщил, что омский «Авангард» ведет переговоры с центральным нападающим Николаем Прохоркиным. В прошлом сезоне хоккеист уже играл за омскую команду, а потом ее покинул.

Прохоркин предполагал, что останется в «Авангарде», но руководство клуба передумало. По словам хоккейного агента Шуми Бабаева, он оказался в недоумении, почему контракт с нападающим не продлили.

1329