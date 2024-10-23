Из бюджета выделяли в два с половиной раза больше, но цена снизилась во время торгов.

Омские чиновники подвели итоги аукциона на охрану очистных сооружений в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от Горбатого моста через Омь. Победителя выбрали из пяти участников, однако название компании пока не сообщается.

Отметим, что начальная цена контракта составляла 2,6 млн руб. Компания-победитель снизила стоимость охраны до 1,08 млн рублей. За эти деньги необходимо будет обеспечить круглосуточную безопасность объекта с 1 ноября по 31 октября 2025 года.

Напомним, очистные сооружения на Оми у Горбатого моста построили в 2020 году. Они очищают талые и дождевые воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов.