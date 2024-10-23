На протяжении ближайших пяти лет в стране будут построены и реконструированы 75 воздушных гаваней.

Глава федерального Минтранса Роман Старовойт обозначил сроки строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. По словам министра, в ближайшие пять лет в стране будут реконструированы и построены не менее 75 аэродромов.

– Новые аэропорты будут построены в Омске, Шикотане, Иркутске, Новороссии. В этом году успеем открыть новые аэровокзалы в аэропортах Ставрополь, Байкал, Магадан, – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул чиновник, увеличение авиационной подвижности населения невозможно без развития инфраструктуры аэропортов. Ранее омские власти заявляли, что действующий аэропорт Омск-Центральный сдерживает возможности развития авиасообщения в регионе. Новая воздушная гавань, которую планируют построить до конца 2028 года, будет обслуживать до 3,5 млн пассажиров.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение между правительством Омской области и холдингом «Аэропорты России». Инвестор вложит в проект около 43 млрд рублей.