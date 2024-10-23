Они поверили, что легко получат большой доход.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Кировского округа Омска. Женщина рассказала, что вместе с 36-летней подругой стала жертвой мошенников.

Омички установили приложение для инвестиций в криптовалюту и вносили деньги якобы на свои инвестиционные счета. Они начали с 100 тыс. рублей. Несколько раз им даже удалось вывести прибыль, чтобы внести платежи по кредитам. После этого одна женщина инвестировала 2 млн рублей, а вторая – 9 млн рублей.

После этого деньги они вывести не смогли, а баланс на их счетах показал ноль. Женщины обратились в техподдержку приложения. Там сообщили о сбое в системе и предложили восстановить счета за 200 долларов.

Омички поняли, что их обманули, и обратились в полицию.