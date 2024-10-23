Депутаты городского парламента приняли важные градостроительные решения, но и не забыли о коллегах, стоявших у истоков общественного самоуправления.

Сегодня, 23 октября, на пленарном заседании горсовета Омска, депутаты проголосовали за проведение публичных слушаний по бюджету на 2025 год. Они назначены на 8 ноября. По словам Владимира Корбута, с омичами действительно есть что обсудить: бюджет на будущий год вырастет по сравнению с предыдущим на 4 млрд рублей.

– Проект бюджета принят к рассмотрению, и назначены публичные слушания на 8 ноября, – заявил Корбут. – Мы не рассматривали основные параметры, но по сравнению с прошлым годом бюджет увеличен более чем на 4 миллиарда рублей и составил в своей доходной части свыше 38 миллиардов рублей. Хочу отметить, что 2 года назад собственные доходы были меньше на 10 миллиардов рублей.

Как отметил глава парламента, со следующего года не будет программы по благоустройству придомовой территории. Но на пленарное заседание поступило большое количество предложение от жителей – 23 инициативных проекта. Депутаты одобрили назначение общих собраний. На эти проекты планируется выделить средства.

Председатель горсовета также упомянул, что в нынешнюю сессию предстоит отметить 30-летие этого законодательного органа.

– За 30 лет горсовет внес значительную лепту в законодательное развитие Омска. Сегодня мы совместно с мэрией успешно выполняем работу по выполнению наказов жителей. Городским парламентом принято много нормативно-правовых документов, которые вошли в основу правил благоустройства и призваны сделать комфортной жизнь омичей, – подчеркнул Корбут.

Городской парламент планирует рассказать о ветеранах, депутатах первых созывов, стоявших у истоков строительства муниципальной власти. Никаких концертных мероприятий по случаю юбилея не предполагается. Однако на праздничном совете отметят уважаемых парламентариев. На значимое торжество ждут первых лиц региона.