Магазин «Дом одежды» прекратил свою деятельность, а название одноименной остановки сохранилось.

Депутаты Омского горсовета приняли решение о переименовании остановки общественного транспорта «Дом одежды», расположенного на улице Ленина в центре города. Теперь она будет называться «Дом актера».

Как пояснили в мэрии, с соответствующей инициативой выступило Омское региональное отделение Союза театральных деятелей России. Был разработан проект постановления с учетом решения топонимической комиссии.

– Магазин «Дом одежды» прекратил свою деятельность, поэтому соответствующее наименование остановочного пункта утратило актуальность. Изменение наименования остановочного пункта позволит повысить общественную значимость омского Дома актера имени народного артиста РСФСР Ножери Чонишвили, расположенного в доме № 45 на улице Ленина, – отметили в городской администрации.

Через старую-новую остановку проходит всего один маршрут общественного транспорта – 73-й автобус.