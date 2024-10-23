Омск-Информ
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·Общество

«Тепловая компания» продолжает ремонт на аварийных сетях.
Сегодня начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов в программе «Вести Омск» рассказал о ситуации на тепловых сетях. До сих пор в городе устранили не все аварии.
– Около 12 аварий на тепловых сетях. Все сети используются «Тепловой компанией». Под отключение попали 42 многоквартирных дома. Там нет ни горячей воды, ни отопления, – сообщил  Ахмалетдинов.
По словам представителя прокуратуры, в «Тепловой компании» обещают устранить все аварии в течение дня.
В этом году случилось на 30 % больше аварий на теплосетях, чем в прошлом. В прокуратуре это связывают с ненадлежащей работой АО «Тепловая компания», потому что власти не рассматривают вопрос дополнительного финансирования компании.
·Общество

«Тепловая компания» продолжает ремонт на аварийных сетях.
Сегодня начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов в программе «Вести Омск» рассказал о ситуации на тепловых сетях. До сих пор в городе устранили не все аварии.
– Около 12 аварий на тепловых сетях. Все сети используются «Тепловой компанией». Под отключение попали 42 многоквартирных дома. Там нет ни горячей воды, ни отопления, – сообщил  Ахмалетдинов.
По словам представителя прокуратуры, в «Тепловой компании» обещают устранить все аварии в течение дня.
В этом году случилось на 30 % больше аварий на теплосетях, чем в прошлом. В прокуратуре это связывают с ненадлежащей работой АО «Тепловая компания», потому что власти не рассматривают вопрос дополнительного финансирования компании.