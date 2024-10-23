«Тепловая компания» продолжает ремонт на аварийных сетях.

Сегодня начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов в программе «Вести Омск» рассказал о ситуации на тепловых сетях. До сих пор в городе устранили не все аварии.

– Около 12 аварий на тепловых сетях. Все сети используются «Тепловой компанией». Под отключение попали 42 многоквартирных дома. Там нет ни горячей воды, ни отопления, – сообщил Ахмалетдинов.

По словам представителя прокуратуры, в «Тепловой компании» обещают устранить все аварии в течение дня.

В этом году случилось на 30 % больше аварий на теплосетях, чем в прошлом. В прокуратуре это связывают с ненадлежащей работой АО «Тепловая компания», потому что власти не рассматривают вопрос дополнительного финансирования компании.