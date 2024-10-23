Омск-Информ
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·Общество

Обсуждение состоится на сегодняшнем заседании городского Совета.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета состоится обсуждение постановления об изменении наименования остановочного пункта в центре города. Инициатором рассмотрения этого вопроса указан мэр города Сергей Шелест.

Указанная остановка расположена на улице Ленина неподалеку от Ленинградского моста. В советские годы в доме рядом с остановкой располагался Дом одежды, который, как и многие подобные учреждения, давно закрылся. При этом напротив остановки располагается Дом актера имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили. Остановку «Дом одежды» мэр предложил переименовать в «Дом актера». В качестве обоснования указано «повышение общественной значимости омского Дома актера».

Согласно данным электронного справочника 2ГИС, через остановку «Дом одежды» следует всего один маршрут общественного транспорта – автобус № 73.  

·Общество

Обсуждение состоится на сегодняшнем заседании городского Совета.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета состоится обсуждение постановления об изменении наименования остановочного пункта в центре города. Инициатором рассмотрения этого вопроса указан мэр города Сергей Шелест.

Указанная остановка расположена на улице Ленина неподалеку от Ленинградского моста. В советские годы в доме рядом с остановкой располагался Дом одежды, который, как и многие подобные учреждения, давно закрылся. При этом напротив остановки располагается Дом актера имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили. Остановку «Дом одежды» мэр предложил переименовать в «Дом актера». В качестве обоснования указано «повышение общественной значимости омского Дома актера».

Согласно данным электронного справочника 2ГИС, через остановку «Дом одежды» следует всего один маршрут общественного транспорта – автобус № 73.  