Психические расстройства у детей и взрослых, как оказалось, «лечатся» не таблетками, а постельным бельем.

Для улучшения сна у людей, страдающих от бессонницы, тревоги, депрессии и других психических расстройств, необходимо использовать утяжеленные одеяла, выяснили ученые из Университета Флиндерса.

В научном эксперименте участвовали 18 взрослых, имеющих проблемы со сном, и детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Те, кто использовал утяжеленные одеяла, отмечали улучшение качества сна, использование меньшего количества снотворных препаратов, а также улучшение настроения и снижение болевых ощущений, сообщает портал NEWS.ru. Что касается «неспокойных» детей, то некоторые родители заметили положительные изменения в их поведении, включая большую расслабленность и сосредоточенность во время повседневных занятий.

При этом ученые подчеркивают, что для разработки четких клинических рекомендаций по использованию утяжеленных одеял нужно провести дополнительные исследования.