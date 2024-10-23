Омск-Информ
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·Общество

Погода в городе начинает постепенно портиться, однако пока сохраняются плюсовые значения температуры.

В среду, 23 октября, в Омске ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +6 градусов. Вероятность осадков оценивается в 85%, но дожди и мокрый снег вероятны в ночь на 24 октября. Погодные условия начинаются постепенно ухудшаться, что вполне объяснимо для третьей декады месяца.

В последующие дни сохранятся плюсовые значения температуры воздуха, будут идти дожди различной интенсивности и снег. 

·Общество

Погода в городе начинает постепенно портиться, однако пока сохраняются плюсовые значения температуры.

В среду, 23 октября, в Омске ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +6 градусов. Вероятность осадков оценивается в 85%, но дожди и мокрый снег вероятны в ночь на 24 октября. Погодные условия начинаются постепенно ухудшаться, что вполне объяснимо для третьей декады месяца.

В последующие дни сохранятся плюсовые значения температуры воздуха, будут идти дожди различной интенсивности и снег. 