Банк оштрафовали на 400 тысяч за неоднократные нарушения.

Арбитражный суд Омской области подтвердил законность штрафа для ПАО «Совкомбанка» за нарушение требований закона о рекламе. Размер штрафа составил 400 тыс рублей.

Ранее в региональное УФАС обратился омич, который рассказал, что получает смс-сообщения от банка с рекламой, хотя не давал на то согласия. Также в рекламе не было информации о лице, которое предоставляет финансовую услугу.

Омское УФАС признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало банк на 400 тыс рублей. При определении размера штрафа учитывался факт неоднократных нарушений со стороны банка. Это стало отягчающим обстоятельством.

Банк не согласился с позицией УФАС и обратился в суд. Однако суд первой инстанции признал штраф законным.