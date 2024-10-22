Омск-Информ
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·Происшествия

Злоумышленник жестоко расправляется с кошками.

В телеграм-канале «Новости Жесть Омска» появилась информация, что в омской Чукреевке на одной улице нашли несколько трупов животных. Местные жители считают, что это дело рук живодера.

С кошками жестоко расправляются. Двух животных застрелили, нескольких до сих пор не могут найти, а еще одного нашли с разбитой головой. Автор поста написал заявление в полицию, но не уверен, что живодера будут разыскивать.

·Происшествия

Злоумышленник жестоко расправляется с кошками.

В телеграм-канале «Новости Жесть Омска» появилась информация, что в омской Чукреевке на одной улице нашли несколько трупов животных. Местные жители считают, что это дело рук живодера.

С кошками жестоко расправляются. Двух животных застрелили, нескольких до сих пор не могут найти, а еще одного нашли с разбитой головой. Автор поста написал заявление в полицию, но не уверен, что живодера будут разыскивать.