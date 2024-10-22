Омск-Информ
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·Общество

Новый ресторан расположится на месте бывшего ресторана «Тамада».

В бывшем торговом комплексе «Летур» откроется ресторан «БаклаДжани», сообщает Ом1. Открытие планируется на 15 ноября.

Новое заведение расположится на месте бывшего ресторана «Тамада». Ранее он сдавался в долгосрочную аренду.

Планировалось, что новый арендатор должен был сохранить в заведении национальный колорит и грузинскую кухню. Общая площадь ресторана составляет 1500 квадратных метров.

·Общество

Новый ресторан расположится на месте бывшего ресторана «Тамада».

В бывшем торговом комплексе «Летур» откроется ресторан «БаклаДжани», сообщает Ом1. Открытие планируется на 15 ноября.

Новое заведение расположится на месте бывшего ресторана «Тамада». Ранее он сдавался в долгосрочную аренду.

Планировалось, что новый арендатор должен был сохранить в заведении национальный колорит и грузинскую кухню. Общая площадь ресторана составляет 1500 квадратных метров.