В городе 11 камер расширили режим функционирования.

В Омске камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения стали замечать, когда водители используют за рулем мобильный телефон или едут без ремней безопасности. В городе находятся 11 подобных комплексов.

В этом году омичей поймали на 35 327 нарушениях, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. Водителям выдали аналогичное число постановлений на сумму 20,5 млн рублей. Из них взыскали более 17,2 млн рублей.

Также с 17 октября на трассе Тюмень – Омск появились дополнительные функции у камер. Теперь они тоже фиксируют нарушения, которые связаны с использованием мобильного телефона за рулем. В сутки фиксируется от 20 до 30 подобных нарушений. Сумма штрафа составляет 1500 рублей.