Жители региона брали ипотеку по поддельным документам и не платили.

Полиция завершила уголовное дело о мошенничестве 44-летней омички и ее 48-летнего подельника, которые похитили более 10 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.

По версии следствия, с июня 2020 года по февраль 2021 года женщина нашла чужой паспорт и взяла в банке три ипотечных кредита на 2,7 млн рублей. После этого она предложила своему знакомомму вместе похищать деньги у банков, оформляя кредиты по фиктивным документам.

Пара убедила взять кредиты трех малообеспеченных граждан, пообещав им небольшое вознаграждение. Заплатили мошенники также владельцам недвижимости, якобы купленной в кредит, а остальные деньги забрали себе. Так они похитили еще 6,3 млн.

Во время расследования полицейские выяснили, что мужчина также похитил 1,3 млн у своего знакомого. Он взял деньги якобы для инвестирования, но не вернул.

Вину омичи не признали, ущерб не возместили. Суд арестовал их имущество на 12,2 млн рублей. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Омичам грозит лишения свободы сроком до 10 лет.