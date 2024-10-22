Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь уничтожил здание полностью.
Вчера в садовом товариществе «Ермак» в Омском районе сгорел дом. Пожар площадью 30 кв. м ликвидировали восемь спасателей на двух пожарных машинах.
По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности печного отопления.
Отметим, что, по данным МЧС, за минувшие сутки в Омской области произошло шесть пожаров в частном жилом секторе. Горели жилые дома и хозяйственные постройки.
·Происшествия

Огонь уничтожил здание полностью.
Вчера в садовом товариществе «Ермак» в Омском районе сгорел дом. Пожар площадью 30 кв. м ликвидировали восемь спасателей на двух пожарных машинах.
По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности печного отопления.
Отметим, что, по данным МЧС, за минувшие сутки в Омской области произошло шесть пожаров в частном жилом секторе. Горели жилые дома и хозяйственные постройки.