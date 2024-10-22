Скорую другу житель региона вызвал только после того, как тот пообещал обвинить в нападении неизвестных подростков.

Ранним утром 51-летний житель села Андреевка вызвал скорую помощь для 44-летнего мужчины. Пострадавшего нашли в канаве у дороги с ушибами головы, резаной раной шеи и ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов. Медики оказали помощь пациенту и сообщили о происшествии в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили местного жителя, который обнаружил пострадавшего. По словам пьяного сельчанина, он шел по улице в магазин и увидел на обочине тело.

Разбираясь в обстоятельсвах, полицейские выяснили, что мужчины знакомы и часто выпивали вместе. Застолье было и накануне дома у старшего сельчанина. Во время распития спиртного мужчины поссорились из-за «нецензурного выражения, обидного для знатоков жаргона мест заключения». В результате хозяин избил гостя кулаками и ранил ножом.

Хозяин посчитал, что от ран гость должен был умереть, поэтому пошел домой за тележкой, чтобы вывезти и спрятать тело. Однако, вернувшись, сельчанин заметил, что его приятель жив. Тогда он вывез свою жертву на улицу и бросил в канаву. Он также пообещал приятелю вызвать скорую, если тот скажет полицейским, что его ранили неизвестные подростки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего, которого ранее уже судили за разбойные нападения, поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.