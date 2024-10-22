Омск-Информ
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·Общество

Поучаствовать в этом мероприятии может любой желающий.
В субботу, 26 октября, в Советском парке планируется посадка деревьев. Там появится около 200 саженцев сосны.
Как сообщает omsk_putevoditel, в мероприятии могут принять участие омичи. Встреча планируется в 11:00 у главного входа в парк. Можно взять лопату и перчатки.
·Общество

Поучаствовать в этом мероприятии может любой желающий.
В субботу, 26 октября, в Советском парке планируется посадка деревьев. Там появится около 200 саженцев сосны.
Как сообщает omsk_putevoditel, в мероприятии могут принять участие омичи. Встреча планируется в 11:00 у главного входа в парк. Можно взять лопату и перчатки.