Синоптики обещают до +9 градусов в дневные часы.

В омском Гидрометцентре дали прогноз погоды на вторник, 22 октября. По данным синоптиков, осень подарит омичам еще один теплый день.

Правда, ночью столбик термометра опустится до 0…–5 градусов. Зато в дневные часы поднимется до +4…+9 градусов. Без осадков.

В среду, 23 октября, при довольно теплой погоде ожидаются дождь со снегом.