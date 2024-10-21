Омск-Информ
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·Общество

Вечером в городе наступит режим неблагоприятных метеусловий.

В Омске ожидается наступление неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, режим НМУ введут с 20:00 21 октября до 11:00 22 октября. Завтра, 22 октября, ночью и утром ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, а днем – пониженный.

Напомним, что во время режима НМУ предприятия должны сокращать уровень выбросов. Причина этого в том, что вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего в воздухе чувствуются неприятные запахи. Часто во время неблагоприятных метеоусловий омичи жалуются на выбросы.

·Общество

Вечером в городе наступит режим неблагоприятных метеусловий.

В Омске ожидается наступление неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, режим НМУ введут с 20:00 21 октября до 11:00 22 октября. Завтра, 22 октября, ночью и утром ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, а днем – пониженный.

Напомним, что во время режима НМУ предприятия должны сокращать уровень выбросов. Причина этого в том, что вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего в воздухе чувствуются неприятные запахи. Часто во время неблагоприятных метеоусловий омичи жалуются на выбросы.