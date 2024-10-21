Мужчина похитил чужое имущество после того, как должник отработал задолженность.

Сегодня ночью, 21 октября, в Оконешниковском районе Омской области произошло ограбление. 46-летний житель деревни рассказал полицейским, что ехал на телеге из соседней деревни Сергеевки.

В этот момент мужчину догнал знакомый из этой деревни, ударил по голове и сбросил на землю. Затем злоумышленник пересел в телегу, запряженную лошадью, и уехал.

Полицейские приехали в Сергеевку, нашли ферму подозреваемого и обнаружили там похищенную лошадь и телегу. Там же они выяснили, что потерпевший задолжал обидчику 30 тыс. рублей. По устной договоренности эти деньги он отработал у мужчины пастухом.

В этот день должник закончил оговоренный месяц работы и собирался уехать домой. Но хозяину фермы это не понравилось, и он решил забрать у него лошадь и телегу в счет долга.

Полицейские вернули похищенное потерпевшему, а 38-летнего подозреваемого увезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».