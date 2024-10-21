Обменные гастроли в столице стали завершающим аккордом обширной программы празднования 150-летия Омского академического театра драмы.

Московскому зрителю Омская драма показала шесть спектаклей. На Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова гастроли открылись спектаклем «Любовь и голуби» в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы. Следующие два вечера на Основной сцене прошли спектакли «Небо позднего августа» в постановке Петра Шерешевского и «С днем рождения, Папа!» в постановке Романа Габриа.

Гастроли продолжились на Новой сцене Театра Вахтангова, где Омский академический театр драмы показал еще три постановки: «Гроза» (режиссер Галина Зальцман), «На чемоданах» (режиссер Александр Баргман) и «Мой дедушка был вишней» (режиссер Арина Гулимова). Последний спектакль закрыл программу гастролей двумя показами на Новой сцене.

Все шесть спектаклей московские зрители встретили полными залами. Билеты почти на все спектакли Омской драмы были проданы за несколько дней после открытия продажи, и многим желающим не удалось попасть на постановки из гастрольной афиши. Публика активно реагировала во время показов, а на поклонах несколько раз вызывала артистов продолжительными аплодисментами.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок поприветствовал Омский театр драмы в своих стенах, еще раз отметив, что судьбы двух театров – московского и омского – были тесно переплетены во время Великой Отечественной войны, когда труппа Театра Вахтангова была эвакуирована в Омск, и отметил важность того, что спустя столько лет два коллектива сохраняют эту крепкую дружбу. Традиция обменных гастролей продолжится и в будущем: в июне 2025 года Театр Вахтангова приедет на гастроли в Омск.

Добавим, что гастроли Омского академического театра драмы в Москве вызвали большой интерес не только у зрителей, но и у театральных критиков, представителей столичных средств массовой информации, таких как «Независимая газета», MK.RU, «Вечерняя Москва», «Сцена», news-w.org, musecube.org, арт-журнал «Около»; театральных блогеров и других.

Обменные гастроли в Москве, состоявшиеся при поддержке правительства Омской области, стали значимой и яркой точкой в программе празднования 150-летия театра.