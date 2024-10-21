Нетрезвый горожанин таким образом выместил обиду за приобретенный в этом киоске телефон, который позже вышел из строя.

В омскую полицию с заявлением о крупной краже обратился владелец павильона в подземном переходе у торгового центра «Омский» по комиссионной торговле бывшими в употреблении телефонами.

Как узнали правоохранители, ночью неизвестный разбил витринное стекло и похитил из киоска 90 мобильных аппаратов. На месте происшествия криминалисты изъяли следы пальцев рук, а дактилоскопическая экспертиза помогла установить их владельца. 35-летнего ранее неоднократно судимого омича поймали и доставили в отдел полиции. Как рассказал сам горожанин, летом он приобрел в этом магазине мобильный телефон, который позже вышел из строя. Он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, решил отомстить владельцу комиссионного магазина. Стекло он разбил рукой, а все похищенное принес домой. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Все телефоны вернут владельцу.