Омск-Информ
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·Происшествия

66-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, угробив себя и машину.

Вечером, 20 октября, произошло смертельное ДТП на 320-м километре трассы Тюмень – Омск в Абатском районе Тюменской области. Уточняется, что в аварию попали омичи.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Фольксваген-Поло» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, его 62-летняя пассажирка госпитализирована. Машина прекратилась в груду искореженного железа.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

·Происшествия

66-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, угробив себя и машину.

Вечером, 20 октября, произошло смертельное ДТП на 320-м километре трассы Тюмень – Омск в Абатском районе Тюменской области. Уточняется, что в аварию попали омичи.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Фольксваген-Поло» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, его 62-летняя пассажирка госпитализирована. Машина прекратилась в груду искореженного железа.

Устанавливаются обстоятельства аварии.