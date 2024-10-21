Кроме того, ведутся работы на подходах к пешеходному переходу в Порт-Артуре.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что омские дорожники используют каждый теплый день для асфальтирования дорог и обустройства тротуаров.

Сегодня специалисты транспортного участка ремонтируют улицы 4-я Дачная. Новый асфальт появится на участке от гаражного кооператива «Омич-50» до улицы 2-я Кольцевая, в сторону элитного микрорайона Старгород. Завершить работы планируют до конца дня.

Кроме того, продолжается обустройство тротуаров. В частности, ведутся работы на подходах к пешеходному переходу на улице 19-я Марьяновская, это в Порт-Артуре. Рабочие готовят основание для укладки тротуаров на улицах 50 лет Профсоюзов в Нефтяниках и 22-го Партсъезда в Амурском поселке.

– Пока осень позволяет, работы будут продолжаться, – подчеркнул Шелест.

Впрочем, на ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание.