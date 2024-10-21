Многоэтажки на улице Успешной возведет компания Алексея Царука.

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство двух 17-этажных жилых домов компании «Специализированный застройщик «КНЗ-1». Фирма принадлежит Алексею Царуку. Дома возведут на улице Успешной, это в Центральном округе Омска, на окраине Амурского поселка.

Высотки планируется сделать одинаковыми. В каждой будет по 269 квартир, в том числе 173 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

В сентябре с застройщиком заключено соглашение о его участии в развитии социальной инфраструктуры, по которому планируется построить детский сад на 310 мест.

Компания Алексея Царука уже реализовала проекты на Московке, улицах Завертяева и Успешной.