Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправность печки.

В воскресенье, 20 октября, днем в садовом товариществе «Лотос» в Ленинском округе Омска случился пожар.  Полыхал двухэтажный садовый дом.

На место выехали восемь спасателей на двух единицах техники. В результате возгорания повреждено и разобрано потолочное перекрытие дома на площади четырех квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправность печки.

В воскресенье, 20 октября, днем в садовом товариществе «Лотос» в Ленинском округе Омска случился пожар.  Полыхал двухэтажный садовый дом.

На место выехали восемь спасателей на двух единицах техники. В результате возгорания повреждено и разобрано потолочное перекрытие дома на площади четырех квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного отопления.