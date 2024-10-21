Такую версию выдвинул партнер ООО «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев.

Экс-глава Омского аэропорта, партнер ООО «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев сделал заявление о будущем еще не построенного аэропорта в Федоровке. Он выразил робкую надежду, что воздушная гавань еще может стать транзитной.

– Транзитным аэропортом Омск-Федоровка вряд ли в ближайшее время станет – время упущено: Тюмень, Новосибирск, Красноярск уже закрывают эту потребность. Но с другой стороны, показателен пример Вантаа – аэропорта Хельсинки. На рубеже тысячелетий, если не ошибаюсь, они стали активно продвигать транзит из Китая в Европу и США через них, – цитируют Титарева «Коммерческие вести». – По ортодромии (кратчайшее расстояние по воздуху) Хельсинки лежит на оптимальном пути. И они смогли вдвое увеличить пассажиропоток за десять лет именно за счет транзита. Так что, в принципе, не исключаю: при грамотном маркетинге и договоренностях с топливными компаниями о разумных ценах на заправку самолетов концепция может сработать и в Омске. Но уже после нормализации общемировой политической обстановки, разумеется, не раньше.

Аэропорт Омск-Федоровка намерена возвести к концу 2028 года за 43 млрд рублей компания «Аэропорты регионов».