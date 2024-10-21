Убийству предшествовала ссора.

Омские следователи подозревают 47-летнего омича в убийстве брата. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Накануне в квартире дома на проспекте Королева обнаружено тело 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен брат потерпевшего.

По версии силовиков, днем 19 октября подозреваемый во время ссоры из личных неприязненных отношений нанес потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Предполагаемый убийца пришел в себя и сам позвонил в полицию. Сейчас он задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу.

Проводятся следственные действия.