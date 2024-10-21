Пенсионерка упала на бегущей лестнице, и ее ногу стало затягивать в ленту. Женщине требуется дорогостоящее лечение.

Ленинский районный суд Омска вынес решение по иску к торговому центру, где одна из покупательниц получила травму во время поездки на эскалаторе. Инцидент произошел 13 марта этого года. 72-летняя пенсионерка, поднимаясь на эскалаторе, внезапно почувствовала себя плохо, упала, и ее ногу стало затягивать в ленту.

В результате инцидента женщина получила рваную рану левой голени, которая через время превратилась в большую трофическую язву. Пенсионерке требуется дорогостоящее лечение. Чтобы снять боль в ноге, ей приходится принимать наркотические препараты.

– Исследовав представленные в материалах дела доказательства, прокуратура дала заключение об обоснованности заявленных истицей требований о взыскании компенсации морального вреда с владельца эскалатора, ответственного за вред, причиненный источником повышенной опасности, – сообщили в надзорном ведомстве.

С учетом позиции прокуратуры суд постановил взыскать с торгового центра компенсацию в размере 130 тыс. рублей, а также 65 тыс. рублей в качестве штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Решение суда пока не вступило в законную силу.