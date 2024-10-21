Федеральный застройщик, ранее объявивший о намерении работать в Омске, расширяет географию своего присутствия в регионах.

GloraX продолжает региональную экспансию и первым среди федеральных девелоперов выходит на рынок Тулы с масштабным проектом, включающим жилую недвижимость, коммерческие помещения для размещения магазинов и сервисов шаговой доступности, многоуровневые паркинги, а также детский сад. Компания приобрела в городе земельный участок площадью 8,3 га для реализации жилого проекта общей площадью 192 тыс. квадратных метров. Чистая продаваемая площадь помещений составляет 139 тыс. квадратных метров. Начало реализации проекта запланировано на второе полугодие 2025 года.

Участок под строительство расположен в центральном территориальном округе рядом с парком культуры и отдыха «Патриот – Тула». Проект будет реализован в локации с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Поблизости расположены детские сады, школы, гипермаркеты. Рядом находятся Музей обороны Тулы и Ледовый дворец, за 15 минут на автомобиле можно добраться до Тульского кремля.

Проект представляет собой жилые корпуса переменной высотности от 10 до 25 этажей со встроенными коммерческими помещениями под стрит-ретейл. Девелопер предусмотрел качественное благоустройство придомовой территории – закрытые дворы без машин, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха. На прилегающей территории будет выполнено озеленение с элементами ландшафтного дизайна и проложена сеть велодорожек. В проекте появятся прогулочные зоны и центральный променад. Для автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги и наземные стоянки в общей сложности на 1275 машино-мест.

– Продолжая реализацию стратегии роста бизнеса, мы расширяем географию присутствия и выходим на рынок недвижимости Тулы. По состоянию инвестклимата Тульская область стабильно входит в топ-5 регионов страны, в этом году город был признан одним из лучших в РФ по уровню качества жизни и занял 7-ю строчку по этому показателю. В регионе действует 5000 производственных предприятий, высоко развиты сельское хозяйство, строительная отрасль, здравоохранение. Все эти факторы в сочетании с ростом покупательской активности жителей делают Тулу одним из наиболее привлекательных для девелопмента рынков. Мы рассчитываем, что наш опыт создания качественной жилой среды позволит нам занять одну из лидерских позиций на рынке недвижимости региона, – подчеркнул президент GloraX Дмитрий Кашинский.

Напомним, что ранее компания проявила интерес к Омску. В частности, федеральный девелопер намерен реализовать в областном центре свой первый крупный проект по строительству 150 тыс. квадратных метров жилья. Он получил официальное название GloraX Заозерная, а объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей. Компания уже приобрела земельный участок площадью 6,7 га на правом берегу Иртыша.

ООО «Глоракс». ИНН 7717761040. Реклама